Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.
За його словами, ворог активно використовує FPV-дрони, не даючи можливості наблизитися до міста поліції та підрозділам ДСНС.
“У місті Курахове залишаються тисяча людей. І вивезти їх зараз можливості взагалі ніякої немає. Тому що ворог FPV-дронами не підпускає ні поліцейські підрозділи “Білі янголи”, ні підрозділи ДСНС. Дуже складно вивезти цю тисячу людей, які залишилися, але у них і бажання особливого нема”, — зазначив Філашкін.
Загалом, у Покровській громаді неевакуйовані близько 18 тисяч людей, у тому числі 99 дітей. У місті великі проблеми з постачанням води, електрики і газу, водночас у Покровську евакуація триває.
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