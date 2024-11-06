У Кураховому Донецької області наразі перебуває близько тисячі людей, яких неможливо евакуювати через небезпеку.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.

За його словами, ворог активно використовує FPV-дрони, не даючи можливості наблизитися до міста поліції та підрозділам ДСНС.

“У місті Курахове залишаються тисяча людей. І вивезти їх зараз можливості взагалі ніякої немає. Тому що ворог FPV-дронами не підпускає ні поліцейські підрозділи “Білі янголи”, ні підрозділи ДСНС. Дуже складно вивезти цю тисячу людей, які залишилися, але у них і бажання особливого нема”, — зазначив Філашкін.

Загалом, у Покровській громаді неевакуйовані близько 18 тисяч людей, у тому числі 99 дітей. У місті великі проблеми з постачанням води, електрики і газу, водночас у Покровську евакуація триває.