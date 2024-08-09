Дрони Служби безпеки України атакували ще одну ціль за допомогою FPV-дрона у Курській області.

Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко.

“Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ на Курщині змогли вдарити FPV по ще одному російському гвинтокрилу”, — йдеться у повідомленні.

Він зазначає, на цей раз гвинтокрил Мі-8 отримав удар у хвостову частину дроном із потужною осколковою бойовою частиною. Подальша доля Мі-8 невідома, але він перестав працювати у вказаному районі.

“Бачимо також і над чим треба попрацювати, щоб російські гвинтокрили падали частіше та без шансів на виживання. Так і буде”, — резюмує Стерненко.