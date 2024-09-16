У понеділок, 16 вересня, в Курській області оголосили про обов'язкову евакуацію жителів населених пунктів Рильського та Хомутівського районів.

Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов.

“На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою забезпечення безпеки прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населених пунктів Рильського та Хомутівського районів, розташованих у 15-кілометровій зоні, що прилягає до кордону з Україною”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Координація евакуаційних заходів покладена на силові структури, місцеві адміністрації та активістів курського центру “Патріот”.

Смирнов закликав мешканців “із розумінням поставитися до поточної ситуації”.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Росії вдень 12 вересня заявило, що звільнило 10 населених пунктів Курської області з-під контролю ЗСУ. Того ж дня Зеленський підтвердив, що РФ почала контрнаступ в Курській області, і це “іде за нашим українським планом”.