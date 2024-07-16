У ніч проти вівторка, 16 липня, БПЛА атакували завод низьковольтної апаратури у селищі Коренево Курської області. На місці удару спалахнула пожежа.

Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Олексій Смирнов.

Місцеві Telegram-канали пишуть про сильний вибух у селищі, та зазначають, що займання на заводі сталося нібито через скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Площа пожежі склала 400 кв. Робітників евакуювали до прибуття пожежників.

Місцевий губернатор заявив про те, що цієї ночі “український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів”.

“Горить один із технологічних цехів. Його гасять пожежники з двох районів. Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів”, – заявив російський чиновник.

Зазначимо, Коренівський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості.