У ніч проти 28 липня 2024 року територію Курської області Росії атакували дрони. В російських пабліках повідомляють, що після атаки безпілотників загорілась горить нафтобаза.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

“Після атаки безпілотників горить нафтобаза у Курській області. За попередніми даними, о першій ночі нафтобазу в Польовій (село в Курському районі Курської області РФ – ред.) атакували БпЛА. У результаті зайнялися три резервуари. Також відомо про потрапляння безпілотника до двоквартирного будинку”,– йдеться у повідомленні.

Дані про постраждалих поки не надходили. Офіційних коментарів з боку російської влади наразі не було.

Додамо, що у міських чатах очевидці повідомляють про вибухи в ще одному місті Курської області — Суджі, у ній розташована нафтобаза “Роснафти”.