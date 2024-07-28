Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
“Після атаки безпілотників горить нафтобаза у Курській області. За попередніми даними, о першій ночі нафтобазу в Польовій (село в Курському районі Курської області РФ – ред.) атакували БпЛА. У результаті зайнялися три резервуари. Також відомо про потрапляння безпілотника до двоквартирного будинку”,– йдеться у повідомленні.
Дані про постраждалих поки не надходили. Офіційних коментарів з боку російської влади наразі не було.
Додамо, що у міських чатах очевидці повідомляють про вибухи в ще одному місті Курської області — Суджі, у ній розташована нафтобаза “Роснафти”.
- Над Брянською областю збили 21 український дрон
- У РФ заявили про атаку дронами на місто Туапсе на Кубані
- Нічна атака безпілотників на Ростовську область Росії: куди цілили дрони