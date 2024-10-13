Поблизу села Зелений Шлях українські військові виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, однак мали обмежену кількість зброї і були вимушені здатися.

Про це йдеться у пості DeepState.

“Кацапські виродки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляно 9 українських військових на Курщині”, — написали аналітики проєкту.

Посилаючись на свої джерела, вони повідомили, що 10 жовтня росіяни розстріляли дронщиків та суміжників в районі населеного пункту Зелений Шлях.

“Додаткові деталі обставин з’ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися. Загалом, ситуація на Курщині не така радісна. Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко”, — йдеться у повідомленні.

У DeepState додали, що обговорили ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках.