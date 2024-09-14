Про це повідомляють Десантно-штурмові військах України.

За їхньої інформацією, у п’ятницю на позиції українських десантників в Курській області ворог кинув 14 одиниць військової техніки. Однак за кілька годин вони були знищені.

Серед російської техніки були два танки, одинадцять БМД та один БТР з підрозділів російських “ВДВ”.

“Спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на «відмінно». У підсумку – на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян. Решта вцілілих російських “ведевешників” накивали п’ятами”, — йдеться в дописі.

