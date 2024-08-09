У ніч на п'ятницю, 9 серпня, в російській Курській області спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, горить знищена російська бронетехніка разом із військовослужбовцями.

Це підтверджують очевидці події, інформує “Цензор.НЕТ”.

Зазначається, що у селі Октябрське Курської області розбита колона російської військової техніки.

На опублікованому записі видно щонайменше півтора десятка знищених та пошкоджених вантажних автомобілів. У багатьох вантажівкам можна помітити тіла ліквідованих окупантів. Знищені загарбники лежать і на узбіччі.

За словами журналіста Юрія Бутусова, українські військові знищили колону ворожої техніки ракетами HIMARS.

“Російську військову колону знищено на марші ударом українських ракет HIMARS поблизу села Жовтневе Рильського району Курської народної республіки”, — йдеться у повідомленні.