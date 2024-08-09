Це підтверджують очевидці події, інформує “Цензор.НЕТ”.
Зазначається, що у селі Октябрське Курської області розбита колона російської військової техніки.
На опублікованому записі видно щонайменше півтора десятка знищених та пошкоджених вантажних автомобілів. У багатьох вантажівкам можна помітити тіла ліквідованих окупантів. Знищені загарбники лежать і на узбіччі.
За словами журналіста Юрія Бутусова, українські військові знищили колону ворожої техніки ракетами HIMARS.
“Російську військову колону знищено на марші ударом українських ракет HIMARS поблизу села Жовтневе Рильського району Курської народної республіки”, — йдеться у повідомленні.
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