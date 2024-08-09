В Курській області вночі була знищена колона ворожої техніки (відео)

Це підтверджують очевидці події, інформує “Цензор.НЕТ”.

Зазначається, що у селі Октябрське Курської області розбита колона російської військової техніки.

На опублікованому записі видно щонайменше півтора десятка знищених та пошкоджених вантажних автомобілів. У багатьох вантажівкам можна помітити тіла ліквідованих окупантів. Знищені загарбники лежать і на узбіччі.

За словами журналіста Юрія Бутусова, українські військові знищили колону ворожої техніки ракетами HIMARS.

“Російську військову колону знищено на марші ударом українських ракет HIMARS поблизу села Жовтневе Рильського району Курської народної республіки”, йдеться у повідомленні.