Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Зеленський наголосив, що в Донецькій області українським Силам оборони вдалось зменшити штурмовий потенціал окупанта.
“Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових”, — розповів президент.
Він підкреслив, що на фронті тривають активні дії Збройних сил, водночас є поповнення обмінного фонду для України.
“Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість”, — сказав Зеленський.
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