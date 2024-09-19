На операцію в Курській області вдалося переорієнтувати близько 40 тисяч російських військових.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що в Донецькій області українським Силам оборони вдалось зменшити штурмовий потенціал окупанта.

“Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових”, — розповів президент.

Він підкреслив, що на фронті тривають активні дії Збройних сил, водночас є поповнення обмінного фонду для України.