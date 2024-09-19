Курськ: місцева влада та міноборони РФ розійшлися у версіях щодо ситуації - Главком

Про це повідомив Володимир Зеленський  у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що в Донецькій області українським Силам оборони вдалось зменшити штурмовий потенціал окупанта.

“Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових”, розповів президент.

Він підкреслив, що на фронті тривають активні дії Збройних сил, водночас є поповнення обмінного фонду для України.

“Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість”, сказав Зеленський.