У російському Курську сьогодні, 2 липня, в центрі міста спалахнула пожежа. У соцмережах припускають, що загоряння може бути на військовій базі.

Про це повідомила місцева влада та російські Telegram-канали.

За попередніми даними, пожежа сталася в районі проспектів Перемоги та Дериглазова. Її вже локалізували. Наразі триває гасіння пожежі. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 рятувальників.

“Інформація про постраждалих не надходила. Причини пожежі встановлюються”, — написав в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Офіційні джерела не уточнюють, де саме сталася пожежа. Однак місцеві Telegram-канали пишуть, що вогонь охопив військову базу РФ, яка дислокується в Курську.