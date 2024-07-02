Про це повідомила місцева влада та російські Telegram-канали.

За попередніми даними, пожежа сталася в районі проспектів Перемоги та Дериглазова. Її вже локалізували. Наразі триває гасіння пожежі. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 рятувальників.

“Інформація про постраждалих не надходила. Причини пожежі встановлюються”, написав в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Офіційні джерела не уточнюють, де саме сталася пожежа. Однак місцеві Telegram-канали пишуть, що вогонь охопив військову базу РФ, яка дислокується в Курську.

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