Про це повідомля Генштаб ЗСУ.
“Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 444 випадки застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період”, – йдеться в повідомленні.
За даними командування, основним способом доставки є використання безпілотників переважно зі скидом К-51.
Всього, за період з лютого 2023 року по квітень цьогоріч було зафіксовано 1891 випадок застосувань російськими підрозділами боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.
Як розповіли і Генштабі, оросійські окупанти продовжують застосовувати боєприпаси, що містять небезпечні хімічні речовини, і цим порушують “Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення”, а також закони та звичаї ведення війни.
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