“Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 444 випадки застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період”, – йдеться в повідомленні.

За даними командування, основним способом доставки є використання безпілотників переважно зі скидом К-51.

Всього, за період з лютого 2023 року по квітень цьогоріч було зафіксовано 1891 випадок застосувань російськими підрозділами боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Як розповіли і Генштабі, оросійські окупанти продовжують застосовувати боєприпаси, що містять небезпечні хімічні речовини, і цим порушують “Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення”, а також закони та звичаї ведення війни.