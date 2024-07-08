У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби. У цей день прапори будуть приспущені на усіх комунальних закладах столиці. Те саме рекомендовано зробити й для інших будівель приватної форми власності.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

“Міська влада оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва. 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи”, — йдеться у повідомленні

Окрім того, у КМДА звернулися до телеканалів та радіостанцій з нагадуванням внести зміни до сітки мовлення. Йдеться про розважальні програми, фільми та інший контент.

Розбір завалів у столиці триває. Попередньо в Києві загинули 20 людей. Майже 100 постраждали.