17:34 В “Охматдиті” загинула лікарка зі Львова
17:12 У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби
16:55 Орбан не може бути посередником між Україною та Росією, — Зеленський
16:35 “Укрзалізниця” надасть прихисток та залізничний транспорт родинам, які перебували в “Охматдиті”
16:13 Стало відомо, якою ракетою вдарила РФ по “Охматдиту”
15:53 Україна та Польща підписали безпекову угоду
15:32 Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН після атак Росії, — Зеленський
15:14 Атака РФ: Силам ППО вдалося збити 30 ракет із 38 запущених
14:50 РФ почала запускати розвідувальні дрони без сигналу GPS
14:36 Макрон не прийняв відставку прем’єра Атталя після перемоги лівих на виборах
14:15 Повторна атака на Київ: четверо загиблих, троє травмованих
13:32 У Києві кількість жертв внаслідок ракетної атаки зросла до 10, поранених вже 33
13:10 Президент прибув до Варшави напередодні саміту НАТО
12:36 Удар по Донеччині: щонайменше 3 людини загинули у Покровську
12:29 У Дніпрі росіяни пошкодили багатоповерхівку, підприємство та СТО: є поранені
12:01 Масована атака на Кривий Ріг: десятеро загиблих, понад 30 поранених
11:48 Зеленський: Ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів
11:31 До 14:00 скасовані графіки відключень світла
11:20 Обстріл Києва: є влучання в одне з приміщень дитячого медзакладу
10:50 У Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків та займання
10:15 Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначає День народження
09:56 РФ за добу на війні в Україні втратила 1200 солдатів
09:35 Генштаб: Минулої доби на фронті відбулося 141 боєзіткнення
09:16 Відомі результати другого туру парламентських виборів у Франції
08:56 ISW: Удари ЗСУ по території РФ ракетами ATACMS можуть зірвати наступ російських військ
08:17 Українські оператори дронів удосконалили перехоплення ворожих БпЛА, — ISW
07:58 Столтенберг анонсував новий пакет допомоги Україні від НАТО
07:38 Спікер Палати представників зустрінеться із Зеленським цього тижня, — Reuters
07:17 В межах своєї “миротворчої місії” Орбан приїхав до Китаю

07 липня

22:58 На Харківщині четверо людей, серед них дитина, загинули через підрив авто на міні
22:42 Ліві Франції несподівано випередили альянс Макрона та ультраправих у другому турі виборів
22:15 Британія анонсувала додатковий пакет військової допомоги Україні
21:45 Axios: Демократи збираються протягом тижня умовити Байдена знятися з виборів
21:24 Росіяни обстріляли Нью-Йорк та Іллінку на Донеччині: двоє поранених
20:55 Зеленський: Ми будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією та Нідерландами
20:36 Перші обіцяні Нідерландами F-16 будуть поставлені в Україну без затримок

У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби

У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби. У цей день прапори будуть приспущені на усіх комунальних закладах столиці. Те саме рекомендовано зробити й для інших будівель приватної форми власності.

Понеділок, 8 липня 2024, 17:12

День жалоби в Україні 23 січня через пожежу у Харкові » Слово і Діло

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

“Міська влада оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва. 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи”, — йдеться у повідомленні

Окрім того, у КМДА звернулися до телеканалів та радіостанцій з нагадуванням внести зміни до сітки мовлення. Йдеться про розважальні програми, фільми та інший контент.

Розбір завалів у столиці триває. Попередньо в Києві загинули 20 людей. Майже 100 постраждали.

  • “Укрзалізниця” надасть прихисток та залізничний транспорт родинам, які перебували в “Охматдиті”
  • Стало відомо, якою ракетою вдарила РФ по “Охматдиту”
  • Атака РФ: Силам ППО вдалося збити 30 ракет із 38 запущених
Теги: атака РФ, Війна в Україні, день жалоби, Київ, Клычко

Межа у Telegram

Підписатись