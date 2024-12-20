Сьогодні, 20 грудня, російська армія атакувала столицю балістичними ракетами. Через ворожу атаку уламки ракет впали у Голосіївському, Соломʼянському та Шевченківському районах. Відомо про 9 постраждалих.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Четверо із девʼяти поранених було госпіталізовано. Також виявили тіло одного загиблого.

Відомо, що у Голосіївському районі через падіння уламків ракети спалахнули автомобілі, пошкоджено тепломагістраль. Також пошкоджено фасад офісної будівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі. Ймовірно є заблоковані люди.

Внаслідок ворожої атаки в Голосіївському районі пошкоджена тепломагістраль. Без тепла залишилися 630 будинків, 16 лікарень, 17 шкіл та 13 дитсадків. Бригади “Київтеплоенерго” працюють над усуненням наслідків пошкодження.

Також відомо про наслідки в інших районах міста, зокрема:

Соломʼянський район: зафіксовано пожежу, рятувальники виїхали на ліквідацію.

зафіксовано пожежу, рятувальники виїхали на ліквідацію. Шевченківський район: також виникла пожежа, екстрені служби вже на місці подій.

У Дніпровському районі падіння уламків не підтвердилося. Кличко зазначив, що скрізь працюють екстрені служби.

За попередніми даними, противник застосував аеробалістичні ракети типу “Кинджал” з МіГ-31К та балістичні ракети Іскандер/KN-23.