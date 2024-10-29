Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, а також міський голова Віталій Кличко.
Уламки дронів упали в Солом’янському та Святошинському районах. У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Проте у Солом’янському районі уламки призвели до пожежі на житлових будинках та кількох автомобілях.
“У Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі”, — йдеться у повідомленні.
Наразі пожежу ліквідовано. Відомо, що пʼятеро постраждалих звернулися за медичною допомогою, а одну людину госпіталізовано.
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