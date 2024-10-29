У ніч проти 29 жовтня російські війська здійснили атаку на Київ за допомогою безпілотників, уламки яких призвели до пожеж у житловій будівлі. За попередніми даними, постраждало пʼятеро осіб, одна з яких госпіталізована.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, а також міський голова Віталій Кличко.

Уламки дронів упали в Солом’янському та Святошинському районах. У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Проте у Солом’янському районі уламки призвели до пожежі на житлових будинках та кількох автомобілях.

“У Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі”, — йдеться у повідомленні.

Наразі пожежу ліквідовано. Відомо, що пʼятеро постраждалих звернулися за медичною допомогою, а одну людину госпіталізовано.