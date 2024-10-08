У Києві чоловік увірвався до приймальні Міністерства соціальної політики та почав трощити предмети навколо. Пізніше він пояснив свою поведінку тим, що державні установи не допомогли йому знайти дружину.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Подія сталася ще наприкінці вересня. На відео з камери спостереження видно, що, зайшовши до приміщення, чоловік кинув стільцем у вікно, шпурляв ним, а також трощив інші меблі й техніку. Свідки, які встигли викликати поліцію, розповіли, що при цьому чоловік лаявся.

Правоохоронці згодом з’ясували, що чоловіку 32 роки, він був у Києві проїздом, у психіатра та нарколога на обліку не перебуває. Як пояснив він сам, його поведінку викликали життєві негаразди — він не міг познайомитись із жінкою, щоб створити сім’ю. А державні установи не хотіли йому в цьому допомогти.

Чоловіка судитимуть за хуліганство (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). За це він може отримати штраф до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.