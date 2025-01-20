У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у стрілянині з автомата на станції технічного обслуговування.

Про це повідомила Патрульна поліція у Facebook.

На лінію екстрених служб надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував співробітникам СТО фізичною розправою та здійснив кілька пострілів з автомата.

Патрульні оперативно прибули на місце події, де дізналися, що підозрюваний залишив територію СТО на автомобілі Volkswagen. Правоохоронці зібрали опис зловмисника і розпочали пошуки.

Згодом патрульні виявили розшукуваний автомобіль і знайшли підозрюваного в одному з приміщень поблизу. Його затримали та передали слідчим.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили всередині зброю, яка була вилучена для проведення експертизи.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї).