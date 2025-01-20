Про це повідомила Патрульна поліція у Facebook.
На лінію екстрених служб надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував співробітникам СТО фізичною розправою та здійснив кілька пострілів з автомата.
Патрульні оперативно прибули на місце події, де дізналися, що підозрюваний залишив територію СТО на автомобілі Volkswagen. Правоохоронці зібрали опис зловмисника і розпочали пошуки.
Згодом патрульні виявили розшукуваний автомобіль і знайшли підозрюваного в одному з приміщень поблизу. Його затримали та передали слідчим.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили всередині зброю, яка була вилучена для проведення експертизи.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї).
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