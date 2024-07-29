Четверо чоловіків у Києві викрали іноземця, дізнавшись, що той має біткоїни на близько 7 мільйонів гривень. З нього силою "вибили" криптовалюту, а потім задушили.

Про це повідомила Національна поліція України.

Інформація про викрадення чоловіка надійшла до столичної поліції близько опівночі. Мешканці будинку в Солом’янському районі Києва почули крики й побачили, як декілька чоловіків б’ють і силоміць садять в автомобіль іншого чоловіка.

За даними слідства, четверо чоловіків віком від 24 до 29 років підготували план викрадення потерпілого. Вони відстежили, де той живе, і близько опівночі, коли той повертався додому, побили, силоміць затягнули в автомобіль і вивезли за місто — в закинуту будівлю на Київщині.

Нацполіція стверджує, що далі підозрювані змусили потерпілого переказати біткоїни на їхній криптогаманець і задушили його. А для того, щоб приховати сліди злочину, змінили номери та зовнішній вигляд автомобіля, криптовалюту перевели в готівку, а тіло загиблого вивезли в ліс і там закопали.

Поліція провела на території Києва й області спеціальну операцію з пошуку та затримання викрадачів. За силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали всіх підозрюваних.

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

п. 6 ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство з корисливих мотивів;

ч. 4 ст. 187 — розбійний напад;

ч. 3 ст. 146 — незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;

ч. 1 ст. 396 — приховування злочину.

Усім затриманим повідомили про підозру, суд взяв їх під варту без можливості внесення застави. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.