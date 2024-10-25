Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“У Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи.”, – написав мер.

Кличко додав, що вогонь охопив квартири на 17, 18 та 19 поверхах. На місці події працюють усі екстренні служби.

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