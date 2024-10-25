Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“У Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи.”, – написав мер.
Кличко додав, що вогонь охопив квартири на 17, 18 та 19 поверхах. На місці події працюють усі екстренні служби.
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- США вперше запровадили санкції проти китайських компаній, які виробляють дрони для РФ.