Про цей інцидент стало відомо з місцевих Telegram-каналів.
У мережі пишуть, що інцидент трапився на вулиці Жилянській. Обоє були 2009 року народження.
У поліції підтвердили цю інформацію. Там заявили, що вже розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Решта деталей буде відома згодом, розповіли в поліції.
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