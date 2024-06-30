У Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху. Вони загинули. Ймовірно, це було самогубство.

Про цей інцидент стало відомо з місцевих Telegram-каналів.

У мережі пишуть, що інцидент трапився на вулиці Жилянській. Обоє були 2009 року народження.

У поліції підтвердили цю інформацію. Там заявили, що вже розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Решта деталей буде відома згодом, розповіли в поліції.