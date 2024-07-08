У Києві десятеро людей загинули і 35 постраждали через російську ракетну атаку.

Про це повідомляє у Телеграмі Київська міська військова адміністрація.

“Внаслідок ракетного удару у столиці вже 10 загиблих та 35 постраждалих”, – ідеться в повідомленні.

Офіс генерального прокурора раніше повідомляв у Телеграмі, що станом на 12:40 відомо про девʼятьох загиблих та 33 поранених у Києві.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, зранку 8 липня Збройні сили РФ, в порушення законів та звичаїв війни, здійснили повітряну атаку різними видами ракет по Україні та столиці.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці:

У Шевченківському районі пошкоджена дитяча лікарня “Охмадит”, є руйнування.

У Голосіївському районі пошкоджені дитсадок і житлового будинку, горять автомобілі.

У Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю.

У Дніпровському палають уламки в житловій забудові.

У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок.

У Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі. Також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.

У Деснянському районі займання будинку.

Раніше у Телеграмі повідомляла Державна служба з надзвичайних ситуацій про вісьмох загиблих і 25 поранених.

Рятувальні роботи продовжуються у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.