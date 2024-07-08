Про це повідомляє у Телеграмі Київська міська військова адміністрація.
“Внаслідок ракетного удару у столиці вже 10 загиблих та 35 постраждалих”, – ідеться в повідомленні.
Офіс генерального прокурора раніше повідомляв у Телеграмі, що станом на 12:40 відомо про девʼятьох загиблих та 33 поранених у Києві.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, зранку 8 липня Збройні сили РФ, в порушення законів та звичаїв війни, здійснили повітряну атаку різними видами ракет по Україні та столиці.
Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці:
- У Шевченківському районі пошкоджена дитяча лікарня “Охмадит”, є руйнування.
- У Голосіївському районі пошкоджені дитсадок і житлового будинку, горять автомобілі.
- У Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю.
- У Дніпровському палають уламки в житловій забудові.
- У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок.
- У Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі. Також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
- У Деснянському районі займання будинку.
Раніше у Телеграмі повідомляла Державна служба з надзвичайних ситуацій про вісьмох загиблих і 25 поранених.
Рятувальні роботи продовжуються у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.