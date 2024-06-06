У Києві ввечері 5 червня військовий, який втік зі своєї частини, напав на працівника ТЦК. Інцидент стався біля метро "Хрещатик".

Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

У повідомленні вказано, що до їхніх співробітників підійшов чоловік у цивільному і почав провокувати конфлікт. Коли у нього попросили показати військово-облікові документи, він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців.

Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік не пояснив. Після з’ясування подробиць виявилося, що він є колишнім військовослужбовцем, який із 29 квітня 2023 року самовільно залишив військову частину.

Матеріали службового розслідування передали до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за фактом СЗЧ, ведуться слідчі дії.