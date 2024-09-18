У Святошинському районі Києва сталося вбивство на заправці – затримано чоловіка, який вчинив стрілянину та втік на автомобілі жертви.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За інформацією Святошинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства 65-річного чоловіка біля заправної станції на Кільцевій дорозі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Інцидент стався близько 7-ї години ранку, коли потерпілий підійшов до свого автомобіля “Honda Accord”. До нього підійшов невідомий зі зброєю. Після короткої розмови нападник здійснив смертельний постріл упритул, забрав ключі від автомобіля та поїхав на машині вбитого.