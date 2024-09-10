У Солом'янському районі столиці на футбольному майданчику вибухнула страйкбольна граната, коли там перебували діти.

Про це повідомили у поліції Києва.

“Вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати — поліцейські встановлюють всі обставини події”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики.

Наразі до медиків звернувся 17-річний хлопець, який перебував на стадіоні. У нього діагностували гостру стресову реакцію. Інших постраждалих немає. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події, а також шукають особу, яка застосувала вибуховий пристрій.