Про це повідомили у поліції Києва.
“Вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати — поліцейські встановлюють всі обставини події”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики.
Наразі до медиків звернувся 17-річний хлопець, який перебував на стадіоні. У нього діагностували гостру стресову реакцію. Інших постраждалих немає. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події, а також шукають особу, яка застосувала вибуховий пристрій.
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