В ніч на 31 серпня у Києві пройшов перший пробний поїзд на оновленій ділянці метро між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Склад поїзда включав спеціальний вагон, призначений для перевірки нового колійного полотна, зокрема його ширини, відстаней та можливих просадок.

За словами Кличка, для підготовки до запуску першого пробного поїзда було виконано комплекс робіт, включаючи сполучення нових конструкцій тунелю з існуючими, укріплення ділянок, прокладання електромереж, сигналізації та зв’язку. Також встановили та підключили контактну рейку, через яку забезпечується живлення для поїздів, і налаштували системи безпеки.

Перш ніж відновити повноцінний рух для пасажирів, у нічний час проводитимуть ретельну перевірку всіх інженерних і безпекових систем.

“Роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів у найближчі тижні,” – зазначив Кличко.

Власник групи компаній “Автострада” Максим Шкіль уточнив, що випробування тунелю пройшло успішно.

За його словами, найближчим часом за допомогою пробних поїздів перевірять також функціонування комплексу технічних засобів, які відповідають за безпеку руху поїздів, збільшують пропускну спроможність перегонів і станцій.

Після того, як будуть успішно виконані пробні запуски та перевірено роботу всіх систем, тунелем зможуть рухатись поїзди з пасажирами.

Над тунелем триває зворотня засипка котловану. Паралельно відбуваються роботи з благоустрою території.