У промисловій зоні одного з районів Києва вдень 4 липня почалася масштабна пожежа. Горить складське приміщення.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що у Києві на Подолі горить двоповерхове складське приміщення. Орієнтовна площа пожежі складає 400-500 метрів квадратних. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.

За попередніми даними, постраждалих на місці пожежі немає.

У ДСНС опублікували фото з місця пожежі та уточнили, що вогонь з однієї будівлі розповсюдився на сусідні склади.

У КМДА повідомили, що станом 17:19 пожежу локалізували.