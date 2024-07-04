Про це повідомили у КМДА.
Зазначається, що у Києві на Подолі горить двоповерхове складське приміщення. Орієнтовна площа пожежі складає 400-500 метрів квадратних. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.
За попередніми даними, постраждалих на місці пожежі немає.
У ДСНС опублікували фото з місця пожежі та уточнили, що вогонь з однієї будівлі розповсюдився на сусідні склади.
У КМДА повідомили, що станом 17:19 пожежу локалізували.
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