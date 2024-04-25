Арку дружби народів встановили в 1982 році з нагоди відзначення 60-ї річниці утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року.

Як нагадали в Департаменті, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київрада перейменувала арку “Дружби народів” на арку “Свободи українського народу”. Радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання Росії та України) демонтували у квітні 2022 року.

19 січня 2024 року робоча група КМДА щодо усунення радянських і російських пам’яток з публічного простору — після консультацій із громадськістю — вирішила зберегти арку “Свободи українського народу”.

У Департаменті культури КМДА вважають, що витрати на демонтаж арки нині не на часі, бо, як пояснюють, столиця передусім спрямовує кошти на допомогу ЗСУ, фінансування бюджетної сфери і забезпечення життєво важливих потреб киян.