Про це повідомила пресслужба КМДА.
Було прийнято рішення уникнути масового збирання людей на пляжах та в зонах відпочинку для забезпечення безперешкодного доступу до укриттів у разі повітряної тривоги.
Рішення було ухвалено на засіданні Постійної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“Разом із тим, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах тощо”, — додали в повідомленні.
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