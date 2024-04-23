Про це повідомила пресслужба КМДА.

Було прийнято рішення уникнути масового збирання людей на пляжах та в зонах відпочинку для забезпечення безперешкодного доступу до укриттів у разі повітряної тривоги.

Рішення було ухвалено на засіданні Постійної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Разом із тим, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах тощо”, — додали в повідомленні.