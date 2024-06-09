Сьогодні ввечері невідомий чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку, розташованого по вул. Ружинській (район Нивок). Зловмисника розшукує поліція.

Про це повідомляє “Уніан” у Telegram-каналі.

Відомо, що мешканці будинку вийшли на вулицю після інциденту, біля одного з під’їздів у траві є вирва від вибуху.

“Попередньо, ніхто не постраждав, а підозрюваного наразі шукають — він одягнений у зелену футболку та картаті білі шорти”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні пролунали вибухи у луцькому відділенні “Нової пошти”. Виявилось, що місцевий житель замовив в інтернет-магазині піротехнічні імітаційні гранати, однак порушив правила експлуатації.