Про це повідомляє “Уніан” у Telegram-каналі.
Відомо, що мешканці будинку вийшли на вулицю після інциденту, біля одного з під’їздів у траві є вирва від вибуху.
“Попередньо, ніхто не постраждав, а підозрюваного наразі шукають — він одягнений у зелену футболку та картаті білі шорти”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні пролунали вибухи у луцькому відділенні “Нової пошти”. Виявилось, що місцевий житель замовив в інтернет-магазині піротехнічні імітаційні гранати, однак порушив правила експлуатації.
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