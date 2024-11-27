Цьогоріч святкування Різдва та Нового року в Києві проходитимуть у зміненому форматі — без масштабних заходів, ярмарків та гучних розваг.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що таке рішення ухвалила Рада оборони столиці, враховуючи необхідність економії електроенергії та безпекову ситуацію.

Головну ялинку країни почнуть встановлювати на Софійській площі вже з 2 грудня, а офіційно її відкриють 6 грудня, у день Святого Миколая. Святкове дерево буде облаштовано за ініціативою та коштами приватної компанії.

“Рада оборони підтримала пропозицію ТОВ ‘Глобал Декор’, яке взяло на себе всі витрати, пов’язані з монтажем, демонтажем та обслуговуванням ялинки. З міського бюджету жодних коштів не виділятиметься”, – зазначив Кличко.

Навколо ялинки розмістять фотозони з QR-кодами, які вестимуть до сторінок благодійних фондів. Також заплановано встановлення кількох будиночків для продажу сувенірної продукції. Проте ярмарки, концерти чи інші масштабні події не передбачені.

Цьогорічний формат святкувань покликаний створити мінімальні можливості для святкової атмосфери, зберігаючи при цьому спокій і ресурси в умовах воєнного часу.