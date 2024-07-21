У Києві на атракціоні-спуску через Дніпро сталася надзвичайна пригода. Обірвався трос, і людина, яка там перебувала впала в Дніпро і, ймовірно, потонула. Про це повідомляють столичні телеграм-канали.

“Жах! Обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро у Києві. Людина, яка летіла по ньому, впала в річку та потонула”, — йдеться в повідомленні.

Оприлюднене також відео, яке зафільмував свідок події, він стверджує, що щойно на його очах чоловік зірвався під час спуску і впав у воду. Після цього він зник під водою. Автор відео припустив, що він, ймовірно, потонув.

“Трос витягли, але людини на ньому не було”, — йдеться в повідомленні.

На місце викликали рятувальників. Вони шукають чоловіка.

На місце події виїхали рятувальники ДСНС. Наразі інформації про загиблих немає. Проводяться пошуково-рятувальні роботи, працюють водолази.