1-2 жовтня в Києві прогнозується погіршення якості повітря через пил, що надходить з Каспійського регіону.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

“Першого та другого жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз в Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Вітер переносить в Україну повітря з пилом у вигляді найдрібніших частин у верхніх шарах атмосфери.

“Ситуація утримається попередньо до п’ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний”, — пишуть у КМВА.

Медики радять киянам уникати перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна, відмовитися від фізичної активності на вулиці та пити багато води.