Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
“Першого та другого жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на зараз в Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Вітер переносить в Україну повітря з пилом у вигляді найдрібніших частин у верхніх шарах атмосфери.
“Ситуація утримається попередньо до п’ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний”, — пишуть у КМВА.
Медики радять киянам уникати перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна, відмовитися від фізичної активності на вулиці та пити багато води.
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