Про це повідомили у КМДА.

“За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 8:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ймовірною причиною цього явища є пожежі в екосистемі Київської області.

Щоб захистити своє здоров’я, громадянам радять: