Про це повідомили у КМДА.
“За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 8:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ймовірною причиною цього явища є пожежі в екосистемі Київської області.
Щоб захистити своє здоров’я, громадянам радять:
- закривати вікна;
- обмежити час на вулиці;
- підтримувати водний баланс, п’ючи багато води;
- використовувати очищувачі повітря, якщо такі є, увімкнувши їх на максимальний режим.