Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко ініціював перегляд рішення щодо зупинки громадського транспорту під час тривог у столиці.

Про це повідомляється на сайті kyivcity.gov.ua.

За словами Ткаченка, під час розгляду цього питання не були надані жодні аналітичні обґрунтування ухваленого рішення. Окрім того, він зазначив, що рішення Ради оборони щодо зупинки транспорту виконується вибірково. У документі йдеться, що зупинятись мають усі види транспорту – як комунальний, так і приватний, але на практиці цього не відбувається.

КМВА додає, що для прийняття нових рішень необхідний зважений підхід, який поєднує безпекові та транспортні аспекти. Результати напрацювань будуть представлені на найближчому засіданні Ради оборони.

“Всі сторони дискусії виступили за необхідність зваженого, комплексного підходу, який врахує як безпекові, так і транспортні аспекти. Ці напрацювання… будуть представлені на одному з найближчих засідань Ради оборони”, – йдеться у повідомленні КМВА.