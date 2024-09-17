Сьогодні, 17 вересня, середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищив гранично допустимі концентрації.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – п’ять гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей”, — йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр зазначає, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря.

Однак 20-22 вересня північний вітер, зниження температури вночі та зранку сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.