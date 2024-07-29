Про це повідомила керівниця медслужби 3-ї ОШБ Вікторія Ковач.

Вона уточнила, що автомобіль очікував ремонту в столиці. За словами Ковач, на відеофіксації видно трьох осіб, які спочатку облили рідиною автомобіль, а потім підпалили.

“Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами”, — написала вона.