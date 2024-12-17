Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Згідно з оперативною інформацією, в Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль.
У Печерському районі уламок пошкодив вікно в житловому будинку, а в Дніпровському – пошкодження скління вікон у житловому будинку.
У Голосіївському районі також виявлено уламок у дворі житлового будинку.
Інформація про постраждалих не надходила. Усі дані оперативного зведення наразі оновлюються та уточнюються.
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