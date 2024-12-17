У Києві внаслідок атаки російських безпілотних літальних апаратів зафіксовано падіння уламків в кількох районах столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Згідно з оперативною інформацією, в Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль.

У Печерському районі уламок пошкодив вікно в житловому будинку, а в Дніпровському – пошкодження скління вікон у житловому будинку.

У Голосіївському районі також виявлено уламок у дворі житлового будинку.

Інформація про постраждалих не надходила. Усі дані оперативного зведення наразі оновлюються та уточнюються.