У Києві на схилах фунікулера може з’явитися новий офісний центр та житлова забудова.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Він зазначив, що територія першої нижньої станції фунікулера та прилеглий схил на Боричевому узвозі, 4а, можуть бути передані в оренду ТОВ “Скіф-2004”. Відповідний проєкт рішення вже винесли на розгляд комісії з питань культурної спадщини КМДА.

Будівництво заплановано на розі вулиць Боричів Тік і Боричів Узвіз, де до 1928 року знаходилась перша нижня станція фунікулера.

У межах проєкту передбачено також знесення садиби міщанки Марії Буйницької, побудованої в 1882 році.

Ця територія розташована в центральному історичному ареалі Києва, який входить до складу території історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.

У цій зоні заборонено нове будівництво. Крім того, зазначена територія є частиною пам’ятки “Історичний ландшафт київських гір та долини Дніпра”.

Активіст Перов підкреслює, що на минулому засіданні Київська міська рада не змогла ухвалити рішення про додатковий захист 100-річних будівель.