Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Він зазначив, що територія першої нижньої станції фунікулера та прилеглий схил на Боричевому узвозі, 4а, можуть бути передані в оренду ТОВ “Скіф-2004”. Відповідний проєкт рішення вже винесли на розгляд комісії з питань культурної спадщини КМДА.

Архівне фото старої подільської будівлі фунікулера.

Будівництво заплановано на розі вулиць Боричів Тік і Боричів Узвіз, де до 1928 року знаходилась перша нижня станція фунікулера.

Садиби міщанки Марії Буйницької.

У межах проєкту передбачено також знесення садиби міщанки Марії Буйницької, побудованої в 1882 році.

Ця територія розташована в центральному історичному ареалі Києва, який входить до складу території історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.

У цій зоні заборонено нове будівництво. Крім того, зазначена територія є частиною пам’ятки “Історичний ландшафт київських гір та долини Дніпра”.

Активіст Перов підкреслює, що на минулому засіданні Київська міська рада не змогла ухвалити рішення про додатковий захист 100-річних будівель.