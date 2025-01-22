Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
Він зазначив, що територія першої нижньої станції фунікулера та прилеглий схил на Боричевому узвозі, 4а, можуть бути передані в оренду ТОВ “Скіф-2004”. Відповідний проєкт рішення вже винесли на розгляд комісії з питань культурної спадщини КМДА.
Будівництво заплановано на розі вулиць Боричів Тік і Боричів Узвіз, де до 1928 року знаходилась перша нижня станція фунікулера.
У межах проєкту передбачено також знесення садиби міщанки Марії Буйницької, побудованої в 1882 році.
Ця територія розташована в центральному історичному ареалі Києва, який входить до складу території історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.
У цій зоні заборонено нове будівництво. Крім того, зазначена територія є частиною пам’ятки “Історичний ландшафт київських гір та долини Дніпра”.
Активіст Перов підкреслює, що на минулому засіданні Київська міська рада не змогла ухвалити рішення про додатковий захист 100-річних будівель.
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