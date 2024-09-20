Ситуація в Києві 20 вересня - В КМДА повідомили про тимчасове погіршення стану повітря - ZN.ua

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

“За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації завислих часток (пилу)“, ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що ймовірною причиною цього можуть бути пожежі в екосистемі Київської області.

За інформацією оперативного чергового головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Київської області, пожежі в екосистемі було зафіксовано у Вишгородському районі.

У КМДА до поліпшення ситуації рекомендують:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • увімкнути на максимум очищувач повітря, якщо він є в наявності.