Жителям Києва рекомендують уникати провітрювання приміщень і скоротити час перебування на вулиці через тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

“За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації завислих часток (пилу)“, — ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що ймовірною причиною цього можуть бути пожежі в екосистемі Київської області.

За інформацією оперативного чергового головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Київської області, пожежі в екосистемі було зафіксовано у Вишгородському районі.

У КМДА до поліпшення ситуації рекомендують: