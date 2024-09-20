Про це повідомляє прес-служба КМДА.
“За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації завислих часток (пилу)“, — ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що ймовірною причиною цього можуть бути пожежі в екосистемі Київської області.
За інформацією оперативного чергового головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Київської області, пожежі в екосистемі було зафіксовано у Вишгородському районі.
У КМДА до поліпшення ситуації рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- увімкнути на максимум очищувач повітря, якщо він є в наявності.