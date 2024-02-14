Жінка – громадянка Німеччини. Служила у батальйоні «Карпатська Січ» імені Олега Куцина. Мала позивний Snake. Їй було 36 років.
Діана переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства.
На фронті перебувала близько двох років. Загинула, рятуючи поранених колумбійських воїнів української армії.
«Снейк була хоробрим та професійним бойовим медиком. Завдяки професіоналізму та героїзму Діани Вагнер врятовано життя десятків січовиків», – писав побратим Руслан Андрійко.