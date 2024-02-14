Жінка – громадянка Німеччини. Служила у батальйоні «Карпатська Січ» імені Олега Куцина. Мала позивний Snake. Їй було 36 років.

Діана переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства.

На фронті перебувала близько двох років. Загинула, рятуючи поранених колумбійських воїнів української армії.