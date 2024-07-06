На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну британський волонтер, доброволець і бойовий медик Пітер Фуше прилетів до України. З весни 2022 року він допомагав Збройним силам на Донбасі як бойовий медик, пізніше склав присягу та приєднався до лав армії офіційно. Останній бій він прийняв поблизу Часового Яру на Донеччині. Сьогодні з полеглим воїном прощались у Києві. Йому було 49 років.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” та “Вечірній Київ”.

Церемонія прощання із загиблим героєм відбулася на Майдані Незалежності, де полеглому захиснику дякували за сміливість у бою і за велику віру в перемогу України.

Відомо, що з колегами Пітер Фуше заснував благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію бійців після отримання поранень на полі бою. Також Фуше був відомий своїми закликами до західних урядів щодо найскорішого виділення військової допомоги Україні.