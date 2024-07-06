Про це повідомляє “Радіо Свобода” та “Вечірній Київ”.
Церемонія прощання із загиблим героєм відбулася на Майдані Незалежності, де полеглому захиснику дякували за сміливість у бою і за велику віру в перемогу України.
Відомо, що з колегами Пітер Фуше заснував благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію бійців після отримання поранень на полі бою. Також Фуше був відомий своїми закликами до західних урядів щодо найскорішого виділення військової допомоги Україні.