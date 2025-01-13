На місці історичної садиби Лошевичів у Києві тривають будівельні роботи, незважаючи на припис Департаменту територіального контролю міста про припинення робіт.

Про це повідомив столичний активіст-пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, забудовник ТОВ “Інвест Рентал” під виглядом реконструкції зніс одну з найстаріших будівель на вул. Саксаганського, 76, якій було 165 років.

Наразі на її місці — котлован, де зводять новий житловий комплекс.

“Замість того аби отримати заслужене покарання і відновити історичну будівлю — підприємці зводять черговий новий нікому непотрібного ЖК”, — зазначив Перов.

Будівництво вже завдало шкоди сусідній пам’ятці архітектури — будинку 1912 року, де жив київський архітектор Михайло Бобрусов.