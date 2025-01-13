Про це повідомив столичний активіст-пам’яткоохоронець Дмитро Перов.
За його словами, забудовник ТОВ “Інвест Рентал” під виглядом реконструкції зніс одну з найстаріших будівель на вул. Саксаганського, 76, якій було 165 років.
Наразі на її місці — котлован, де зводять новий житловий комплекс.
“Замість того аби отримати заслужене покарання і відновити історичну будівлю — підприємці зводять черговий новий нікому непотрібного ЖК”, — зазначив Перов.
Будівництво вже завдало шкоди сусідній пам’ятці архітектури — будинку 1912 року, де жив київський архітектор Михайло Бобрусов.
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