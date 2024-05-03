Столичні правоохоронці затримали озброєного наркодилера під час продажу 10 кілограмів канабісу.

Про це Поліція Києва повідомляє у Facebook.

Викрили оптового наркодилера слідчі Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва прокуратури.

“Правоохоронці затримали його під час збуту десяти кілограмів канабісу. За чотири відра з наркотиками він отримав 31 000 доларів “, – йдеться у повідомленні.

З автомобіля 49-річного підозрюваного поліцейські вилучили гроші, отримані від збуту наркотиків і пістолет, а за місцем його мешкання – рушницю з набоями та дві гранати із запалами.

Порушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.