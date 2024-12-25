Подія стала своєрідним нагадуванням про давні українські традиції, які передаються з покоління в покоління.
Різдвяна хода була започаткована ще під час Революції Гідності в 2013 році і з того часу стала важливим культурним символом.
Організатори заходу зазначили, що в умовах війни цей захід особливо важливий, адже він є свідченням незламності та стійкості українських звичаїв, які не зникли, незважаючи на всі труднощі та заборони.
Учасники розпочали ходу з Михайлівської площі. Надалі маршрут був таким: Софійська площа — Золоті ворота — вулиця Володимирська — Оперний театр — вулиця Богдана Хмельницького — Хрещатик — Майдан Незалежності.
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