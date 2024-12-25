Сьогодні, 25 грудня, у Києві відбулася різдвяна хода, в якій взяли участь колядники в традиційному українському вбранні з різдвяними зірками.

Подія стала своєрідним нагадуванням про давні українські традиції, які передаються з покоління в покоління.

Різдвяна хода була започаткована ще під час Революції Гідності в 2013 році і з того часу стала важливим культурним символом.

Організатори заходу зазначили, що в умовах війни цей захід особливо важливий, адже він є свідченням незламності та стійкості українських звичаїв, які не зникли, незважаючи на всі труднощі та заборони.

Учасники розпочали ходу з Михайлівської площі. Надалі маршрут був таким: Софійська площа — Золоті ворота — вулиця Володимирська — Оперний театр — вулиця Богдана Хмельницького — Хрещатик — Майдан Незалежності.