На Софійській площі у Києві проходить виставка безпілотного озброєння та роботизованої техніки, яка триватиме до 25 серпня. На ній представлені десятки експонатів, які застосовують поліцейські на фронті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України на сторінці у Facebook.

На виставці можна побачити техніку, яку використовують підрозділи Нацполіції та ДСНС, а також розвідувальні та ударні безпілотники, які застосовують поліцейські на фронті.

Серед техніки ДСНС зокрема: роботи, підводні дрони та роботизовані всюдиходи, що застосовують для гасіння пожеж, обстеження акваторій, розмінування. Крім того, серед експозицій представлена техніка Сил безпілотних систем ЗСУ.

“Спецтехніка підрозділів системи МВС приємно вразила іноземних гостей. Зокрема, виставку відвідала прем’єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте “, — йдеться у повідомленні.

Пресслужба МВС наголошує, що виставка на Софійській площі триватиме до 25 серпня.