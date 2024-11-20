У Києві відбудуться безпекові навчання, спрямовані на підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності всіх підрозділів, відповідальних за оборону столиці.

Про це повідомили у КМВА.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, тренування проводяться систематично, до них залучені угрупування сил і засобів оборони Києва, КМВА, патрульна і нацполіція та інші структурні підрозділи.

“Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи”, — сказав Попко.

Він підкреслив, що головна мета навчань – удосконалити систему управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.