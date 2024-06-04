Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк
“У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів”, – йдеться у повідомленні.
Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
У зв’язку з проведенням навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.
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