У Києві розгорнуть "Пункти незламності" через ситуацію в енергетиці, яка виникла на тлі масованої атаки російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Через складну ситуацію в енергетичному секторі та розпорядження Укренерго щодо екстрених відключень електроенергії, було вирішено розгорнути Пункти незламності по всьому Києву, повідомили в органі влади.

Енергетики докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Як повідомлялося, Росія вранці 26 серпня здійснила масовану повітряну атаку на Україну. У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт, є один загиблий. На Полтавщині ворог обстріляв промисловий об’єкт — відомо про 5 поранених. На Дніпропетровщині стало відомо про одного загиблого.