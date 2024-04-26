Про це повідомляє КМДА.
Йдеться про те, що це пов’язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де “фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах”. Автори відео стверджують, що нібито в цих лікарнях перебувають військові.
“Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці”, — наголошують в КМДА.
Тому для безпеки пацієнтів та медперсоналу вирішили перевезти їх у інші медзаклади столиці.
Столична влада звернулася до СБУ, МОЗ за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров’я пацієнтів і персоналу лікарень.
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