У столиці терміново розпочинається евакуація двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській.

Про це повідомляє КМДА.

Йдеться про те, що це пов’язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де “фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах”. Автори відео стверджують, що нібито в цих лікарнях перебувають військові.

“Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці”, — наголошують в КМДА.

Тому для безпеки пацієнтів та медперсоналу вирішили перевезти їх у інші медзаклади столиці.

Столична влада звернулася до СБУ, МОЗ за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров’я пацієнтів і персоналу лікарень.