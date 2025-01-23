Поліція Києва перевіряє факт побиття неповнолітньої дівчини в Оболонському районі столиці. Інцидент було зафіксовано на відео, яке з'явилося в соціальних мережах.

Про це повідомили у Поліції Києва.

За даними поліції, відео з побиттям виявили під час моніторингу соцмереж.

У одному з Telegram-каналів було опубліковано ролик, на якому двоє дівчат б’ють школярку по обличчю.

“Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом”, — зазначили у поліції.

На відео чути плач постраждалої дівчинки, в той час як інші сміються під час побиття. За кадром, ймовірно, перебувало ще кілька дітей.