Про це повідомили у Поліції Києва.
За даними поліції, відео з побиттям виявили під час моніторингу соцмереж.
У одному з Telegram-каналів було опубліковано ролик, на якому двоє дівчат б’ють школярку по обличчю.
“Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом”, — зазначили у поліції.
На відео чути плач постраждалої дівчинки, в той час як інші сміються під час побиття. За кадром, ймовірно, перебувало ще кілька дітей.
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