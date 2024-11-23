Про це повідомила поліція Києва.
“Подія відбулась сьогодні близько 1:00 години ночі. У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів. Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано”, — йдеться в дописі.
Поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.
Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 – хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.
- У 2024 році правоохоронці відкрили 4700 кримінальних справ за незаконне поводження зі зброєю
- У червні в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї
- Кількість вироків за корупцію в Україні зростатиме — дослідження Опендатабот